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Яна Поплавская призвала наказать всех, кто пытается обелить Ивана Урганта и Данилу Козловского

Актриса Яна Поплавская, активно комментирующая политические события, выступила с новой инициативой.

Яна Поплавская призвала наказать всех, кто пытается обелить Урганта и Козловского
© globallookpress.com

Артистка предлагает наказывать тех, кто пытается обелить Ивана Урганта, Данилу Козловского и других артистов, выступающих против СВО. По ее словам, те, кто заступается за артистов, критикующих Россию, часто используют аргументы «испугался», «не уезжал», «не так понял». Актриса заявила, что подобные попытки надо пресекать.

«И они бросили страну, стыдясь ее. А теперь поняли, что не умерла Россия, живет. И значит можно с нее поиметь еще немного, постричь ослов, которые скупают билеты в кино и театры…<...>...И у этих деятелей находятся «оправдатели». Эти «адвокаты» говорят — «он же ничего плохого не сказал, «испугался». При этом закон един для всех», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Артистка имеет ввиду закон о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Она предлагает распространять его действие на всех, кто оправдывает критикующих Россию артистов.

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