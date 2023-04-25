Яна Поплавская призвала наказать всех, кто пытается обелить Урганта и Козловского

«И они бросили страну, стыдясь ее. А теперь поняли, что не умерла Россия, живет. И значит можно с нее поиметь еще немного, постричь ослов, которые скупают билеты в кино и театры…<...>...И у этих деятелей находятся «оправдатели». Эти «адвокаты» говорят — «он же ничего плохого не сказал, «испугался». При этом закон един для всех», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.