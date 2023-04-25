СМИ рассказали, кто сейчас живет в замке Пугачевой в деревне Грязь

Певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) до сих пор не могут продать замок в деревне Грязь. Как сообщает «МК», по документам поместье все еще принадлежит комику, а живет в нем большой штат прислуги.

Ранее в сети распространились слухи, что Примадонна наконец нашла состоятельного покупателя на шестиэтажный особняк, однако официального подтверждения этой информации так и не появилась.

Как рассказала певица Анна Калашникова, сейчас за замком присматривает водитель Пугачевой Игорь, а помогают ему в этом четыре охранника, домработница и садовник.

Напомним, после начала спецоперации Пугачева и Галкин* покинули Россию и переехали жить в Израиль. В сентябре 2022 года Примадонна вернулась в страну, чтобы забрать документы детей из школы, после чего окончательно уехала из России. Зимой налоговая служба закрыла последнюю существовавшую в стране компанию певицы из-за банкротства.

В январе СМИ сообщали, что ежемесячно Пугачева и Галкин* тратят на содержание замка 600 тысяч рублей. В эту сумму входят коммунальные платежи и зарплаты сотрудникам. В постройку объекта комик вложил порядка 10 млн долларов, однако эксперты считают, что продать за эту сумму его невозможно.