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1 час назад

СМИ рассказали, кто сейчас живет в замке Пугачевой в деревне Грязь

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) до сих пор не могут продать замок в деревне Грязь. Как сообщает «МК», по документам поместье все еще принадлежит комику, а живет в нем большой штат прислуги.

СМИ рассказали, кто сейчас живет в замке Пугачевой в деревне Грязь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в сети распространились слухи, что Примадонна наконец нашла состоятельного покупателя на шестиэтажный особняк, однако официального подтверждения этой информации так и не появилась.

Как рассказала певица Анна Калашникова, сейчас за замком присматривает водитель Пугачевой Игорь, а помогают ему в этом четыре охранника, домработница и садовник.

Напомним, после начала спецоперации Пугачева и Галкин* покинули Россию и переехали жить в Израиль. В сентябре 2022 года Примадонна вернулась в страну, чтобы забрать документы детей из школы, после чего окончательно уехала из России. Зимой налоговая служба закрыла последнюю существовавшую в стране компанию певицы из-за банкротства.

В январе СМИ сообщали, что ежемесячно Пугачева и Галкин* тратят на содержание замка 600 тысяч рублей. В эту сумму входят коммунальные платежи и зарплаты сотрудникам. В постройку объекта комик вложил порядка 10 млн долларов, однако эксперты считают, что продать за эту сумму его невозможно.

* Признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Алла Пугачева,
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