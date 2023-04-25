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Стало известно о бегстве рэпера Scally Milano из России после возбуждения дела

Рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) сбежал из России после возбуждения уголовного дела. Как сообщает «Газета.Ru», сейчас он якобы находится в Дубае.

Стало известно о бегстве рэпера Scally Milano из России после возбуждения дела
© соцсети

По информации Telegram-канала Mash, с сорванного концерта исполнителя в петербургском клубе «Гигант-Холл» полицейские увезли в отдел пятерых пьяных подростков. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий»).

Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает причастных к преступлению лиц.

Напомним, что 22 апреля концерт Scally Milano в «Гигант Холле» был прерван сотрудниками правоохранительных органов. Предполагалось, что появление силовиков на концерте может быть связано с ситуацией, которая произошла в августе прошлого года — тогда после концерта Дмитриева в больницу попал подросток, который, вероятно, отравился наркотиками. С мероприятия полицейские отвезли в отдел нескольких несовершеннолетних, которых после передали родителям.

После концерта депутат Госдумы Артем Метелев направил в прокуратуру и Следственный комитет просьбу возбудить уголовное дело в отношении рэпера. Он считает творчество музыканта отвратительным, пронизанным матом и «призывами к употреблению наркотиков». Кроме того, со сцены Дмитриев якобы выступал против проведения российской специальной военной операции на Украине.

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