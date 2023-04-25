СМИ: Козловский решил повторно подать иск к общественнику Бородину

Российский актер Данила Козловский хочет повторно подать иск к общественнику, главе проекта по борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Как сообщает «Газета.Ru», артист не собирается отказываться от идеи судиться с активистом, из-за которого якобы переносят спектакли с его участием.

Напомним, что в феврале 2022 года Козловский назвал события на Украине катастрофой и уехал в США. В марте 2023 года Козловский приехал в Россию, где в апреле и мае у него были запланированы спектакли.

На фоне новостей о возращении Козловского Бородин заявил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера по статье о дискредитации российской армии. Также он говорил, что артисту также грозят проверки на экстремизм и финансирование из-за рубежа.

Сам Козловский отверг обвинения Бородина и подал в суд иск о защите чести и достоинства. Однако суд отказался его рассматривать, поскольку он был составлен неправильным образом. 21 апреля по этому поводу прошло заседание, на которое актер не явился. После стало известно, что Малый драматический театр в Петербурге на месяц отложил показ спектакля «Коварство и любовь» с участием Козловского. Также был перенесен спектакль «Гамлет», сообщает Telegram-канал SHOT.