Киркоров рассказал о своей патриотической позиции

Певец Филипп Киркоров объяснил, в чем выражается его гражданская позиция. В интервью для «АиФ» он заявил, что его песни демонстрируют патриотизм.

Поп-король признался, что не смог бы уехать из России, как сделали это некоторые знаменитости. Несмотря на то, что по национальности он болгарин, Киркоров не представляет себе жизни за пределами страны. Тут живет его отец, учатся его дети и находится его зритель.

«Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я ее выражаю в песнях. В моем шоу есть песня Паулса на стихи Ильи Резника "Радуйся". В этих словах все сказано», — заявил Киркоров.