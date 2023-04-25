$81.27-0.2189.46+0.11

Николай Басков признался, что соседи не разрешают ему заниматься музыкой в квартире

Певец Николай Басков в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что столкнулся с возмущением соседей своей квартиры.

Басков признался, что соседи не разрешают ему заниматься музыкой в квартире
© РИА Новости

«В доме я не могу заниматься на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно очень оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом», — признался артист.

По словам Баскова, он был удивлен, когда впервые услышал критику от соседей в свой адрес, поскольку люди платят деньги, чтобы вживую услышать его голос на концерте.

«Они мне говорят, до какого времени мне можно петь. Это впервые такое в моей жизни», — поделился исполнитель.

Басков рассказал, что сейчас строится его загородный дом, в котором он мечтает спокойно заниматься музыкой. Артист отметил, что строительство затянулось, и он не может назвать срок переезда.

«Очень большие задержки, очень большие попадания произошли с грузом, потому что некоторые вещи арестовали и не везут их», — объяснил Басков.

Ранее Николай Басков заявил, что никогда не делал пластических операций. При этом артист не скрывает: он обязательно обратится к пластическим хирургам за помощью, если возникнет необходимость.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий