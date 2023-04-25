Участница «Дом-2» Ирина Пинчук сообщила о своей второй беременности

Звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала, что ждет второго ребенка. Вернувшийся из поездки домой муж звезды Арай Чобанян был радостно удивлен этой новостью.
Пара уже посетила клинику, где Пинчук сделали УЗИ. Стоит отметить, что муж Ирины с достоинством выполняет обязанности мужа и во всем поддерживает любимую женщину.
«Мы создали семью и в этом году по дому будут бегать наши двое детишек. Все, о чем я мечтала. Честное слово, я такая счастливая. Я проживаю прекрасную жизнь», — отметила звезда.
Ранее у звездной пары были сложности в отношениях. Дело шло к расставанию. Однако молодые люди смогли преодолеть все кризисы. Влюбленные регулярно балуют друг друга подарками. Например, на 14 февраля Ирина преподнесла супругу дорогой браслет от Cartier. Своим счастьем Пинчук с удовольствием делится с многочисленными поклонниками в своем аккаунте в социальной сети.