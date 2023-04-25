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1 час назад

Участница «Дом-2» Ирина Пинчук сообщила о своей второй беременности

Слово и Дело

Звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала, что ждет второго ребенка. Вернувшийся из поездки домой муж звезды Арай Чобанян был радостно удивлен этой новостью.

Участница «Дом-2» Ирина Пинчук сообщила о своей второй беременности
Фото:  @pinchuk_official @pinchuk_official

Пара уже посетила клинику, где Пинчук сделали УЗИ. Стоит отметить, что муж Ирины с достоинством выполняет обязанности мужа и во всем поддерживает любимую женщину.

«Мы создали семью и в этом году по дому будут бегать наши двое детишек. Все, о чем я мечтала. Честное слово, я такая счастливая. Я проживаю прекрасную жизнь», — отметила звезда.

Ранее у звездной пары были сложности в отношениях. Дело шло к расставанию. Однако молодые люди смогли преодолеть все кризисы. Влюбленные регулярно балуют друг друга подарками. Например, на 14 февраля Ирина преподнесла супругу дорогой браслет от Cartier. Своим счастьем Пинчук с удовольствием делится с многочисленными поклонниками в своем аккаунте в социальной сети.

Шоу-бизнес,Ирина Пинчук,
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