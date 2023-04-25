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Уехавший из России блогер КраСава сообщил о проблемах при продаже недвижимости в Москве

Популярный спортивный обозреватель Евгений Савин, он же КраСава, критически высказался об СВО и покинул Россию вместе с женой и детьми. На родине у него остались две квартиры, которые он пытается продать.

КраСава сообщил о проблемах при продаже недвижимости в Москве
© РИА Новости

Как оказалось, сделать это не так просто. По словам Савина, банк всячески препятствует совершению сделки по продаже недвижимости. Например, вмешивается служба безопасности кредитной организации и отговаривает покупателя от сделки.

«Хочет человек купить у меня квартиру, но в ипотеку. Ипотеку должен согласовать банк ВТБ, но служба безопасности банка звонит либо риелтору, либо покупателю и говорит: "Мы не можем согласовать ипотеку, потому что продавец — сомнительный парень"», — пожаловался блогер.

В планах Савина входило на вырученные от продажи квартир Москве деньги развивать свой частный клуб на Кипре. Как известно, в прошлом году блогер купил местный футбольный клуб Ypsonas.

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