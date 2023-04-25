КраСава сообщил о проблемах при продаже недвижимости в Москве

Популярный спортивный обозреватель Евгений Савин, он же КраСава, критически высказался об СВО и покинул Россию вместе с женой и детьми. На родине у него остались две квартиры, которые он пытается продать.

Как оказалось, сделать это не так просто. По словам Савина, банк всячески препятствует совершению сделки по продаже недвижимости. Например, вмешивается служба безопасности кредитной организации и отговаривает покупателя от сделки.

«Хочет человек купить у меня квартиру, но в ипотеку. Ипотеку должен согласовать банк ВТБ, но служба безопасности банка звонит либо риелтору, либо покупателю и говорит: "Мы не можем согласовать ипотеку, потому что продавец — сомнительный парень"», — пожаловался блогер.