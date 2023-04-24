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Звезда шоу «Холостяк» рассказала о панических атаках

Британская радиоведущая и звезда шоу «Холостяк» Бриттани Хокли рассказала, что начала страдать от панических атак, которые спровоцировали расспросы о детях. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Звезда шоу «Холостяк» рассказала о панических атаках
© globallookpress.com

35-летняя Хокли призналась, что родственники начали задавать ей настойчивые вопросы о детях из-за ее романа со швейцарским футболистом Бенджамином Зигристом. Спортсмен постоянно проживает в Шотландии и ездит со сборами по всему миру, потому их отношения протекают преимущественно на расстоянии.

По словам знаменитости, расспросы родственников лишь усилили ее тревожность по этому вопросу. Хокли и сама постоянно думает, как дальше будут развиваться ее отношения с футболистом и что будет, если они решат завести детей, но у них ничего не получится.

Ранее Хокли раскрыла свой способ сохранить страсть в отношениях на расстоянии. В этом ей помогает отправка возлюбленному нюдсов — фотографий сексуального характера. Звезда «Холостяка» также рассказала, что перед отправкой пикантных снимков возлюбленному часто показывает их своей подруге и соведущей Лоре Бирн, чтобы та одобрила или забраковала их.

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