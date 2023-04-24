Звезда шоу «Холостяк» рассказала о панических атаках

Британская радиоведущая и звезда шоу «Холостяк» Бриттани Хокли рассказала, что начала страдать от панических атак, которые спровоцировали расспросы о детях. Ее слова приводит издание Daily Mail.

35-летняя Хокли призналась, что родственники начали задавать ей настойчивые вопросы о детях из-за ее романа со швейцарским футболистом Бенджамином Зигристом. Спортсмен постоянно проживает в Шотландии и ездит со сборами по всему миру, потому их отношения протекают преимущественно на расстоянии.

По словам знаменитости, расспросы родственников лишь усилили ее тревожность по этому вопросу. Хокли и сама постоянно думает, как дальше будут развиваться ее отношения с футболистом и что будет, если они решат завести детей, но у них ничего не получится.