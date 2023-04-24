Ургант рассказал об «идиотской фразе» во время звонка Пугачевой

«Пугачевой я позвонил и сказал идиотскую фразу: “Алла Борисовна, я хочу завтра сделать вам сюрприз и хочу вас об этом предупредить”. Она не вникала в суть, но сказала, что очень любит эту песню», – рассказал Ургант.