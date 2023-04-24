Ургант рассказал об «идиотской фразе» во время звонка Пугачевой
Телеведущий Иван Ургант рассказал об «идиотской фразе», которую он сказал певице Алле Пугачёвой во время телефонного звонка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам Урганта, в честь дня рождения Пугачёвой он захотел записать кавер на песню «Я не могу без тебя» Юрия Чернавского. Поскольку в песне был вокал Пугачевой, Урганту нужно было получить согласие как у автора, так и у певицы.
«Пугачевой я позвонил и сказал идиотскую фразу: “Алла Борисовна, я хочу завтра сделать вам сюрприз и хочу вас об этом предупредить”. Она не вникала в суть, но сказала, что очень любит эту песню», – рассказал Ургант.
Телеведущий также добавил, что Чернавский с Пугачёвой «повели себя феноменально» и дали согласие на кавер.
Ранее Иван Ургант заявил, что обязательно вернётся в эфир Первого канала.