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Ургант рассказал об «идиотской фразе» во время звонка Пугачевой

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Телеведущий Иван Ургант рассказал об «идиотской фразе», которую он сказал певице Алле Пугачёвой во время телефонного звонка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ургант рассказал об «идиотской фразе» во время звонка Пугачевой
© РИА Новости

По словам Урганта, в честь дня рождения Пугачёвой он захотел записать кавер на песню «Я не могу без тебя» Юрия Чернавского. Поскольку в песне был вокал Пугачевой, Урганту нужно было получить согласие как у автора, так и у певицы.

«Пугачевой я позвонил и сказал идиотскую фразу: “Алла Борисовна, я хочу завтра сделать вам сюрприз и хочу вас об этом предупредить”. Она не вникала в суть, но сказала, что очень любит эту песню», – рассказал Ургант.

Телеведущий также добавил, что Чернавский с Пугачёвой «повели себя феноменально» и дали согласие на кавер.

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Ранее Иван Ургант заявил, что обязательно вернётся в эфир Первого канала.

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