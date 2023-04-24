МакSим вышла на связь с фанатами после долгого молчания

Российская поп-певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) после скандала с сорванными концертами вышла на связь с фанатами. Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

После долгого молчания 39-летняя артистка опубликовала фотографию с подарками от своих учеников и поблагодарила их за поддержку. МакSим показала на снимке мягкие игрушки, которые ей подарили дети из школы искусств.