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Рэпер Гуф разводится со второй женой спустя 1,5 года брака

Рэпер Гуф сообщил, что разводится со своей второй женой Юлией Королевой. Это произошло после того, как музыкант прошел реабилитацию в клинике.

Рэпер Гуф разводится со второй женой спустя 1,5 года брака
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Как заявил музыкант, он находится в состоянии бракоразводного процесса и на данный момент подключились его адвокаты. Несколько дней назад рэпер попал в объектив журналистов, когда покидал свой дом с незнакомой девушкой. Сейчас он решил поставить публичную точку в отношениях с Королевой.

«Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом», — сообщил музыкант своим поклонникам.

Напомним, музыкант после скандала с супругой Юлией Королевой, во время отдыха в Таиланде и неадекватного поведения, вернулся в Москву и лег в клинику на лечение. Супруга обвинила в семейных проблемах мать музыканта.

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