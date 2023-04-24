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СМИ: суд оставил марку «Смак» за Макаревичем*

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Российский суд встал на сторону музыканта Андрея Макаревич (признан иностранным агентом в РФ) в споре с крымской компанией из-за бренда «Смак». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: суд оставил марку «Смак» за Макаревичем*
© РИА Новости

По данным канала, крымская колбасная компания с таким же названием, что и кулинарное шоу Макаревича*, обратилась в суд, чтобы получить права на бренд, ведь музыкант «все равно уехал из страны».

Однако суд отклонил иск компании. Других деталей дела Mash не приводит.

Макаревича признали иноагентом в сентябре 2022 года. Музыкант попытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде, но суд отклонил его иск.

В решении суда, в частности, отмечалось, что Макаревич* «открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции».

Сейчас Макаревич* живет в Израиле.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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