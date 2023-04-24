Киркоров назвал Галкина* и Пугачеву родными людьми
Певец Филипп Киркоров признался в беседе с «АиФ», что хоть Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева остались для него родными людьми, он не собирается обсуждать нынешние действия юмориста.
По словам певца, в настоящий момент он не поддерживает общение с бывшей супругой. Он подчеркнул, что у Пугачевой «были свои причины» прекратить с ним общение, но он не держит на нее обиду. Сейчас Киркоров вспоминает певицу только с «добром и благодарностью». При этом он подчеркнул, что никогда не был другом Галкину*.
«Это были невероятно интересные 10 лет. Жить с таким человеком — это подарок судьбы. На моем месте мечтали быть сотни, если не миллионы, мужчин. Но повезло мне», — сказал артист.
Он добавил, что несмотря на то, что певица сейчас живет в Израиле, она любит свою родину. По его словам, она как верная жена, последовала за мужем.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.