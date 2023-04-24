Киркоров назвал Галкина* и Пугачеву родными людьми

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с «АиФ», что хоть Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева остались для него родными людьми, он не собирается обсуждать нынешние действия юмориста.

По словам певца, в настоящий момент он не поддерживает общение с бывшей супругой. Он подчеркнул, что у Пугачевой «были свои причины» прекратить с ним общение, но он не держит на нее обиду. Сейчас Киркоров вспоминает певицу только с «добром и благодарностью». При этом он подчеркнул, что никогда не был другом Галкину*.