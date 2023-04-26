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20 минут назад

Стас Барецкий купил замок Галкина* и Пугачёвой в Подмосковье за 450 млн рублей

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В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» шоумен поделился, что планирует разместить в здании «самый большой в Европе» крематорий.

Стас Барецкий купил замок Пугачёвой в Подмосковье за 450 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сделка уже состоялась, уточнил он.

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«Это так. Я ещё и до этого говорил, что собираюсь покупать замок. Просто мы вели переговоры, всё серьёзно, торговались. А сейчас сделка прошла, соответственно, я смело могу об этом говорить. Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут.

Ещё когда она об этом заявила, я начал суетиться по поводу покупки. Потому что мне это место нравится, вообще замок хороший. Со своими компаньонами взяли. Я предложил, идея им понравилась. Конечно, эти деньги из кармана я не вынул. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус».

По мнению Барецкого, Алла Пугачёва и Максим Галкин, вероятно, нуждались в деньгах. Собеседник добавил, что они торопились провести сделку. Детали покупки стороны оговаривали в Израиле и Прибалтике, отметил бизнесмен.

В прошлом году стало известно, что Алла Пугачёва выставила на продажу дом в деревне Грязь. Стоимость лота тогда составляла один миллиард рублей. Как писал Telegram-канал Mash, для этого певица возвращалась в Россию. Кроме того, она забрала документы детей из школы.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что имение приобрёл неизвестный бизнесмен. Как писала «Москва 24» со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова, Пугачёва и Галкин продали своё имение в деревне Грязь также за 1 миллиард рублей.

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В сентябре прошлого года Минюст включил артиста Максима Галкина в список иноагентов. В начале января в соцсетях появилось видео, на котором Галкин во время выступления в Дубае произнёс со сцены лозунг украинских националистов. Представитель Кремля Дмитрий Песков на это заявил, что телеведущий сделал «очень плохие заявления о России».

В 2020 году в интервью радиостанции «Говорит Москва» Максим Галкин заявил, что строил замок «на помойке» и вывез с территории имения 80 КамАЗов мусора. Тогда телеведущий также жаловался, что роща в районе деревни Грязь возле его замка оказалась под угрозой уничтожения из-за возведения жилых домов.

Шоу-бизнес,Сергей Дворцов,Стас Барецкий,Максим Галкин,Алла Пугачева,Дмитрий Песков,
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