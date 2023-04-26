Стас Барецкий купил замок Пугачёвой в Подмосковье за 450 млн рублей

«Это так. Я ещё и до этого говорил, что собираюсь покупать замок. Просто мы вели переговоры, всё серьёзно, торговались. А сейчас сделка прошла, соответственно, я смело могу об этом говорить. Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут.



Ещё когда она об этом заявила, я начал суетиться по поводу покупки. Потому что мне это место нравится, вообще замок хороший. Со своими компаньонами взяли. Я предложил, идея им понравилась. Конечно, эти деньги из кармана я не вынул. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус».