Против рэпера SCALLY MILANO призвали возбудить уголовное дело
Депутат Госдумы Артем Метелев направил в прокуратуру и Следственный комитет просьбу возбудить уголовное дело в отношении рэпера SCALLY MILANO (настоящее имя — Даниил Дмитриев) и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге. Как сообщает РИА Новости, парламентарий считает творчество музыканта отвратительным, пронизанным матом и «призывами к употреблению наркотиков».
Метелев также заявил, что музыкант со сцены якобы выступал против проведения российской специальной военной операции на Украине.
Напомним, что 22 апреля концерт SCALLY MILANO в «Гигант Холле» был прерван сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщали в полиции, на выступлении находились шесть пьяных подростков, которых доставили в отдел, а после передали родителям.
Предположительно, появление силовиков на концерте может быть вызвано ситуацией, которая произошла в августе прошлого года. Тогда после концерта Дмитриева подросток попал в больницу, предположительно, отравившись наркотиками.