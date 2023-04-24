Против рэпера SCALLY MILANO призвали возбудить уголовное дело

Депутат Госдумы Артем Метелев направил в прокуратуру и Следственный комитет просьбу возбудить уголовное дело в отношении рэпера SCALLY MILANO (настоящее имя — Даниил Дмитриев) и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге. Как сообщает РИА Новости, парламентарий считает творчество музыканта отвратительным, пронизанным матом и «призывами к употреблению наркотиков».

© соцсети

Метелев также заявил, что музыкант со сцены якобы выступал против проведения российской специальной военной операции на Украине.

Напомним, что 22 апреля концерт SCALLY MILANO в «Гигант Холле» был прерван сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщали в полиции, на выступлении находились шесть пьяных подростков, которых доставили в отдел, а после передали родителям.