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Лидер группы «Несчастный случай» заявил об уголовном деле против него

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В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело после произошедшего в феврале инцидента с оскорблением полицейского в Новосибирске. Об этом рассказал ТАСС сам музыкант.

На музыканта Алексея Кортнева возбудили уголовное дело
© РИА Новости

По словам Кортнева, в отношении него действительно возбудили уголовное дело.

«Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, [уголовное преследование] абсолютно незаслуженно», - заметил артист.

В свою очередь источники издания в правоохранительных органах пояснили, что дело расследуется по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Оно находится в производстве отдела СК по расследованию особо важных дел. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф или исправительные работы.

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Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о конфликте между Алексеем Кортневым и сотрудниками правоохранительных органов Новосибирска. Причиной инцидента явилось то, что Кортнев якобы показал полицейским неприличный жест. Однако лидер группы «Несчастный случай» отмечал, что инцидент с полицией благополучно завершился и протокол в отделе на него не составили.

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