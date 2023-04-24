На музыканта Алексея Кортнева возбудили уголовное дело

Лидер группы «Несчастный случай» заявил об уголовном деле против него
В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело после произошедшего в феврале инцидента с оскорблением полицейского в Новосибирске. Об этом рассказал ТАСС сам музыкант.
По словам Кортнева, в отношении него действительно возбудили уголовное дело.
«Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, [уголовное преследование] абсолютно незаслуженно», - заметил артист.
В свою очередь источники издания в правоохранительных органах пояснили, что дело расследуется по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Оно находится в производстве отдела СК по расследованию особо важных дел. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф или исправительные работы.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о конфликте между Алексеем Кортневым и сотрудниками правоохранительных органов Новосибирска. Причиной инцидента явилось то, что Кортнев якобы показал полицейским неприличный жест. Однако лидер группы «Несчастный случай» отмечал, что инцидент с полицией благополучно завершился и протокол в отделе на него не составили.