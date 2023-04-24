На музыканта Алексея Кортнева возбудили уголовное дело

В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело после произошедшего в феврале инцидента с оскорблением полицейского в Новосибирске. Об этом рассказал ТАСС сам музыкант.

По словам Кортнева, в отношении него действительно возбудили уголовное дело.

«Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, [уголовное преследование] абсолютно незаслуженно», - заметил артист.

В свою очередь источники издания в правоохранительных органах пояснили, что дело расследуется по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Оно находится в производстве отдела СК по расследованию особо важных дел. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф или исправительные работы.