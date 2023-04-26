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Рэпер Scally Milano подтвердил отмену московского концерта

Хип-хоп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя Даниил Слонов) подтвердил в беседе с Telegram-каналом Shot отмену московского концерта.

Рэпер Scally Milano подтвердил отмену московского концерта
© Газета.Ru

Концерт должен был состояться 28 апреля. Также исполнитель пообещал предоставить психологическую и иную помощь шестерым подросткам, которых забрали с его концерта в Санкт-Петербурге в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что Scally Milano уехал из России после срыва его концерта в Санкт-Петербурге. СМИ сообщают, что также возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении подростков в антиобщественные действия. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления. В ходе рейда силовиков с концерта увезли шестерых пьяных молодых людей, а кроме того – были услышаны антивоенные высказывания.

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