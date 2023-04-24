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Суд обязал Бузову выплатить долги за коммуналку

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Никулинский суд Москвы обязал певицу Ольгу Бузову выплатить 70 тыс. рублей долга за коммуналку. Как сообщает «Слово и Дело», иск к знаменитости подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

В исковом заявлении организация указала, что задолженность Бузовой за коммунальные платежи и электроэнергию составляет чуть более 70 тыс. рублей. В картотеке не указано, о какой конкретно недвижимости идет речь. Суд удовлетворил требования фонда.

Напомним, что в начале 2023 года СМИ сообщали, что на Бузову подали в суд за неуплата долга по коммунальным услугам за ее квартиру в Санкт-Петербурге. Тогда в иске фигурировала сумма в размере 43,5 тысяч рублей.

На Бузову подали в суд из-за долга по квартплате

Адвокат Андрей Алешкин отмечал, что Бузова регулярно покупает новые объекты недвижимости. Игнорирование требований по оплате жилищно-коммунальных услуг он счел ошибкой с ее стороны. Решение суда не в пользу Бузовой позволит приставам принудительно списать деньги со счетов артистки или арестовать ее имущество.

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