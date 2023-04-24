Суд обязал Бузову выплатить долги за коммуналку

Никулинский суд Москвы обязал певицу Ольгу Бузову выплатить 70 тыс. рублей долга за коммуналку. Как сообщает «Слово и Дело», иск к знаменитости подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

В исковом заявлении организация указала, что задолженность Бузовой за коммунальные платежи и электроэнергию составляет чуть более 70 тыс. рублей. В картотеке не указано, о какой конкретно недвижимости идет речь. Суд удовлетворил требования фонда.

Напомним, что в начале 2023 года СМИ сообщали, что на Бузову подали в суд за неуплата долга по коммунальным услугам за ее квартиру в Санкт-Петербурге. Тогда в иске фигурировала сумма в размере 43,5 тысяч рублей.