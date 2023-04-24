Певец Филипп Киркоров рассказал, что в последний раз видел Владимира Зеленского в 2015 году, когда тот еще не был президентом Украины, и тот «отвел глаза». Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Киркоров рассказал, что познакомился с Зеленским в начале нулевых, когда приезжал в Киев на съемки «95-го квартала».

«У нас были замечательные отношения», - подчеркнул певец.

По словам Киркорова, Зеленский стремился попасть на российский телевизионный рынок, так как «сделал все на Украине как артист», и просил его о помощи.

В итоге, когда шла работа над шоу талантов «Фактор А», Киркоров предложил певице Алле Пугачевой сделать Зеленского его соведущим, и она согласилась.

«И два сезона мы с ним отвели это шоу на канале "Россия". Тогда у него не было денег, а он человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке», - заявил Киркоров.

Он отметил, что позже Зеленский его отблагодарил - Киркоров попал в фильм Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе».

По словам Киркорова, в последний раз он видел будущего президента Украины в 2015 году в торговом центре в Майами - тот примерял ботинки.

«Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», - заключил певец.