Гудков высказался о возвращении «Вечернего Урганта»

Соведущий программы «Вечерний Ургант» Александр Гудков опроверг слухи о закрытии телешоу. По его словам, вся команда надеется, что передача вернется в эфир, но для этого нужно приложить усилия. Об этом пишет «СтарХит».

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Недавно шоу «Вечерний Ургант» отметило 11-летие. Команда программы собралась на большую вечеринку, где присутствовали все соведущие передачи. Во время празднования Ургант обмолвился, что программа обязательно вернется в эфир Первого канала. Но никаких подробностей не уточнил.

Александр Гудков также уверен, что у шоу есть шанс снова радовать зрителей. Однако, когда это произойдет он тоже не знает.

«Шоу не закрыто. Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится. Я уверен», — сказал Гудков.

Напомним, неделю назад на канале ТНТ вышло «Шоу Воли», которое тут же начали сравнивать с «Вечерним Ургантом». По мнению зрителей, передача получилась слабой и не дотягивает до уровня знаменитого вечернего шоу, а сам ведущий не подходит для такого формата.

С критикой не согласилась заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. По ее мнению, программа превзошла когда-то популярный проект.