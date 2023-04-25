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28 минут назад

Ольга Орлова возмутилась обвинениям, что она якобы родила дочь "ради галочки"

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения, что якобы родила дочь Анну «ради галочки».

Орлова возмутилась обвинениям, что она родила дочь "ради галочки"
Фото: СоцсетиСоцсети

Орлова возмутилась подобным высказываниям. По словам артистки, она проделала большой путь, чтобы у нее появилась на свет малышка.

«Видимо, если ты не рыдаешь в сторис, люди думают, что тебе все дается по щелчку пальцев. Нет. Не дается! Иначе «галочек» было бы много!» — отметила звезда.

Орлова родила дочь 6 февраля. Малышка появилась на свет в союзе певицы и ее мужа Валерия. Артистка рассказывала, что очень хотела завести ребенка. По словам звезды, это желание было выше любых страхов. Она не боялась ни кесарева сечения, ни растяжек, ни испорченной фигуры и лишнего веса.

В марте Орлова рассказала, что отказалась от кормления грудью. Она объяснила, что аллергик. Чтобы лечить сезонный поллиноз, ведущая принимает гормональные препараты, которые могут навредить малышке. Артистка решила не рисковать здоровьем дочери и перевела ее на питательные смеси.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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