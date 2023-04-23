Анфиса Чехова ответила на обвинение в хвастовстве

«Десять человек могут смотреть в одно окно и видеть разную картинку. Так и здесь. Люди, которые не могут себе этого позволить, воспринимают агрессивно, раздражаются, потому что у них этого нет. Они думают, что я показываю все это специально для них, чтобы поддеть, показать, какая я в отличие от них крутая чика», — отметила Чехова.