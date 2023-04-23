Лена Катина рассказала, что после развода ее сын плакал каждый день

«У меня был непростой период, когда я переживала, что я — мать-одиночка. Все так резко изменилось: вот была семья, и вот ее нет. Не зря говорят, что развод — это маленькая смерть. Я много плакала: от страха за будущее, от бессилия. И в таком состоянии должна была как-то налаживать быт и объяснять ребенку, почему папа теперь не живет с нами», — рассказала Катина.