Лена Катина рассказала, что после развода ее сын плакал каждый день
Певица Лена Катина призналась, что очень тяжело переживала развод с первым мужем, словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. Ее маленький сын Саша плакал каждый день из-за того, что папы нет рядом. Маме пришлось обращаться к психологу. Психотерапевт помог Саше, теперь они с отцом часто видятся, Саша летает к нему в гости в другую страну, - пишет gazeta.ru.
«У меня был непростой период, когда я переживала, что я — мать-одиночка. Все так резко изменилось: вот была семья, и вот ее нет. Не зря говорят, что развод — это маленькая смерть. Я много плакала: от страха за будущее, от бессилия. И в таком состоянии должна была как-то налаживать быт и объяснять ребенку, почему папа теперь не живет с нами», — рассказала Катина.
Бизнесмен Дмитрий Спиридонов поделился историей знакомства с бывшей солисткой группы t.A.T.u. Леной Катиной. Дмитрий познакомился с Еленой на праздновании дня рождения, куда была приглашена экс-солистка знаменитого дуэта. А после корпоратива Спиридонов решил продолжить знакомство.
Судьбоносное знакомство состоялось в 2021 году, а в 2022 влюбленные поженились. Для обоих брак стал вторым.