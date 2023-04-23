Садальский оскорбительно отозвался о Пересильд
Садальский выдвинул теорию, согласно которой актриса не летала на МКС для съемок фильма, и все это приключение – большой обман. Об этом он написал в своем микроблоге.
Также артист выложил в сеть видеоролик, в котором Пересильд говорит, что не знает его и призывает не реагировать на его подколки – по ее мнению, Садальский пытается привлечь к себе внимание. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.
После этого Садальский заявил, что также «улетал в космос» после горячительного. А затем обозвал актрису «выпивохой».
Ранее Станислав Садальский сообщил, что получает пенсию в размере 25 тысяч рублей. Такая сумма положена за 50-летний стаж работы, отметил он. Одновременно ему приходит надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. В результате ежемесячный доход актера составляет 55 тысяч рублей.