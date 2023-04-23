Садальский оскорбительно отозвался о Пересильд

Садальский выдвинул теорию, согласно которой актриса не летала на МКС для съемок фильма, и все это приключение – большой обман. Об этом он написал в своем микроблоге.

Также артист выложил в сеть видеоролик, в котором Пересильд говорит, что не знает его и призывает не реагировать на его подколки – по ее мнению, Садальский пытается привлечь к себе внимание. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.

После этого Садальский заявил, что также «улетал в космос» после горячительного. А затем обозвал актрису «выпивохой».