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Садальский оскорбительно отозвался о Пересильд

Садальский выдвинул теорию, согласно которой актриса не летала на МКС для съемок фильма, и все это приключение – большой обман. Об этом он написал в своем микроблоге.

Садальский оскорбительно отозвался о Пересильд
© РИА Новости

Также артист выложил в сеть видеоролик, в котором Пересильд говорит, что не знает его и призывает не реагировать на его подколки – по ее мнению, Садальский пытается привлечь к себе внимание. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.

После этого Садальский заявил, что также «улетал в космос» после горячительного. А затем обозвал актрису «выпивохой».

Ранее Станислав Садальский сообщил, что получает пенсию в размере 25 тысяч рублей. Такая сумма положена за 50-летний стаж работы, отметил он. Одновременно ему приходит надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. В результате ежемесячный доход актера составляет 55 тысяч рублей.

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