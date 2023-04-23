Билан не будет выступать вместе с рэпером Jah Khalib

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская разместила в Телеграм-канале пост, где сообщила, что том, что в программе предстоящего концерта Димы Билана в Дубае произошла замена.

Яна написала, что Билан выступит 6 мая с Бастой (Василий Вакуленко) вместо поддержавшего Украину Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), - сообщают РИА Новости.

«С Димой в Дубае 6 мая выступит Баста, а не Jah Khalib. На поле произошла замена, информирую зрителей», - заявила Рудковская.

Причину замены рэперов продюсер не уточнила. Но ранее общественность призвала отменить концерты Мамедова в Москве и Санкт-Петербурге 23 и 25 апреля, что организаторы и сделали: сначала КСК "М-1 Арена", а затем — Crocus City Hall.

Jah Khalib после начала спецоперации высказывался в пользу Украины. После отмены концертов музыкант оправдался в Сети за свои слова.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что основной статьей расходов в начале их с певцом Димой Биланом творческого пути были траты на имя и историю артиста.