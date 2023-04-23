Дибров высмеял домыслы о ДТП с его участием

«Коллега просит раздеться, чтобы убедиться, что на мне нет рваных швов. А я и не собираюсь раздеваться перед молоденькими дамами, я это делал несколько раз лет 15 назад, но с тех пор у меня трое детей, и теперь я так просто уже не раздеваюсь», — посмеялся телеведущий.