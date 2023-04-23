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Дмитрий Дибров высмеял домыслы о ДТП с его участием

Телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре с НТВ высмеял домыслы, которые появились в сети после информации о ДТП в Москве с участием артиста.

Дибров высмеял домыслы о ДТП с его участием
© РИА Новости

«Удивляюсь: почему я еще не на Троекуровском? Хоть вы единственные приехали удостовериться, что я не в Боткинской лежу с оторванной головой, как мне уже тут сообщили», — пошутил Дибров.

В разговоре с приехавшими на место аварии журналистами телеведущий спародировал собственные похороны. Дибров в шутку вызвался раздеться, чтобы доказать отсутствие рваных ран на теле, однако оговорился, что больше не раздевается «перед молоденькими дамами».

«Коллега просит раздеться, чтобы убедиться, что на мне нет рваных швов. А я и не собираюсь раздеваться перед молоденькими дамами, я это делал несколько раз лет 15 назад, но с тех пор у меня трое детей, и теперь я так просто уже не раздеваюсь», — посмеялся телеведущий.

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