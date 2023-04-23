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СМИ: появилась информация о судьбе замка в деревне Грязь

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Алла Пугачева, как сообщают СМИ, окончательно реализовала свою российскую недвижимость. Квартиру на Тверской-Ямской получила Кристина Орбакайте. Загородный дом на Истре – старший внук Никита. Пентхаус в Филипповском переулке в Москве - среднему внуку Дени Байсарову.

Оставался лишь знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь, который был выставлен на продажу за миллиард рублей.

Журналисты программы НТВ «Новые русские сенсации» со ссылкой на близкое окружение певицы и местных жителей сообщили, что строение своеобразной архитектуры и 212 соток земли уже нашли нового хозяина. Правда, узнать имя и увидеть в лицо покупателя пока не удалось.

Напомним, что певица уехала в Израиль вместе с семьей. Там она обосновалась в собственном особняке.

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