Стало известно, куда отправилась на гастроли Орбакайте

Орбакайте объявила о предстоящем концертном туре, но с гастролями звезда поедет не по городам родной страны, а в Европу. В частности, через несколько дней Кристина будет выступать перед жителями Германии.

Орбакайте опубликовала афишу на своей странице в соцсети. По имеющейся информации, самые дорогие места в первом ряду продаются в переводе на рубли примерно за 12 тысяч, - пишет Экспресс Газета.

Кристина Орбакайте сейчас живет на две страны, поскольку ее супруг и дочь в Соединенных Штатах. В полемику в социальных сетях по поводу отъезда ее матери в Израиль звезда не вступает.

Правда, к дню рождения Примадонны певица выпустила трек в ее поддержку, где отметила силу характера Аллы Борисовны. В песне есть такие слова: