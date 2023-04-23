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Стало известно, куда отправилась на гастроли Орбакайте

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Орбакайте объявила о предстоящем концертном туре, но с гастролями звезда поедет не по городам родной страны, а в Европу. В частности, через несколько дней Кристина будет выступать перед жителями Германии.

Стало известно, куда отправилась на гастроли Орбакайте
© РИА Новости

Орбакайте опубликовала афишу на своей странице в соцсети. По имеющейся информации, самые дорогие места в первом ряду продаются в переводе на рубли примерно за 12 тысяч, - пишет Экспресс Газета.

Кристина Орбакайте сейчас живет на две страны, поскольку ее супруг и дочь в Соединенных Штатах. В полемику в социальных сетях по поводу отъезда ее матери в Израиль звезда не вступает.

Правда, к дню рождения Примадонны певица выпустила трек в ее поддержку, где отметила силу характера Аллы Борисовны. В песне есть такие слова:

«Камни будут с неба лететь, Алла будет петь. Пули будут в душу лететь, Алла будет петь».

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