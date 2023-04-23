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Буланова рассказала о дорогом подарке жениха

Татьяна Буланова и Валерий Руднев планируют через несколько месяцев сыграть свадьбу. А пока бизнесмен балует свою возлюбленную подарками.

Буланова рассказала о дорогом подарке жениха
© РИА Новости

Как пишет портал vokrug.tv, предприниматель, сделав предложение руки и сердца, подарил певице кольцо за 600 тысяч рублей. Несколько позднее Руднев преподнес Булановой еще одно ювелирное украшение стоимостью в полмиллиона.

Накануне артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, что стала хозяйкой ресторана, который находится в историческом центре Санкт-Петербурга. Жених Булановой приобрел уже готовый ресторан, расположенный на крыше одного из торговых центров. Подарок ему обошелся в 50 миллионов рублей.

«В начале июня откроется ресторан, к которому я буду абсолютно непосредственное отношение иметь. Я не очень, конечно, в этом разбираюсь, но вся надежда на Валеру», — призналась Татьяна.

Помимо этого, Валерий хочет купить для них дом на берегу моря.

Во время интервью с «МК» певица Татьяна Буланова рассказала, где хотела бы жить в будущем. Не обошла стороной она и тему эмигрировавших коллег по звёздному цеху.

Татьяна Буланова призналась, что не испытывает осуждения в адрес тех, кто покинул Россию, но сама исполнительница уезжать из страны не планирует.

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