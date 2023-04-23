Михайлов отчитал поддержавшую снос памятников советским воинам Вайкуле
Скандальное заявление Лаймы Вайкуле о том, что памятники героям Великой Отечественной войны – это всего лишь лишенные художественной ценности сооружения и нет смысла им поклоняться, возмутило жителей нашей страны. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Так, российский певец Стас Михайлов ответил Вайкуле.
«Я считаю, что люди, которые отказываются от своего прошлого, не имеют право на будущее. Вот и все», - заявил он.
Михайлов призвал чтить память наших героических предков, и благодарить Бога за каждый прожитый день.
По мнению певицы, за рубежом их можно сносить: монументы не имеют смысла, а почтить память павших солдат можно на кладбище в стране, где они похоронены. Также артистка заявила, что Россия «приватизировала День Победы и русский язык». Нацистов она назвала людьми, «которые были просто по другую сторону». Российские общественники уже потребовали проверить слова Вайкуле на предмет реабилитации нацизма.