Михайлов отчитал поддержавшую снос памятников советским воинам Вайкуле

Скандальное заявление Лаймы Вайкуле о том, что памятники героям Великой Отечественной войны – это всего лишь лишенные художественной ценности сооружения и нет смысла им поклоняться, возмутило жителей нашей страны. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Я считаю, что люди, которые отказываются от своего прошлого, не имеют право на будущее. Вот и все», - заявил он.

По мнению певицы, за рубежом их можно сносить: монументы не имеют смысла, а почтить память павших солдат можно на кладбище в стране, где они похоронены. Также артистка заявила, что Россия «приватизировала День Победы и русский язык». Нацистов она назвала людьми, «которые были просто по другую сторону». Российские общественники уже потребовали проверить слова Вайкуле на предмет реабилитации нацизма.