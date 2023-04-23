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В Петербурге опровергли информацию о смерти девушки на концерте рэпера Scally Milano

Концертная площадка "Гигант холл" опровергла информацию СМИ о смерти девушки во время выступления рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев), которое было прервано накануне правоохранительными органами. Об этом в воскресенье сообщается на странице концертной площадки в соцсети "ВКонтакте".

В Петербурге опровергли информацию о смерти девушки на концерте рэпера Scally Milano
© Соцсети

По информации местных СМИ, концерт рэпера был прерван правоохранительными органами. По одной из версий, причиной стала смерть девушки в результате употребления наркотических веществ.

"Распространившаяся в сети Интернет информация о смерти девушки на концерте Scally Milano 22 апреля является ложной. На данный момент нет никаких подтверждений о данной ситуации. Во время концерта началась проверка сотрудниками полиции, ими же организован выход зрителей из концертного зала", - сообщили в "Гигант холле" .

Пока сведений о причинах проверки нет ни у организаторов концерта, ни у администрации концертной площадки. Официальным комментарием ГУ МВД по этому инциденту ТАСС пока не располагает.

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