Басков объяснил, почему до сих пор не может достроить особняк

«У меня в Москве небольшой дом, небольшое количество соседей живут там всего лишь, пять этажей. А они мне говорят, до какого времени мне можно петь! Это впервые такое в моей жизни. Иногда мне намекают, что я все-таки громогласно очень оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом», - рассказал Басков.