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54 минуты назад

Басков объяснил, почему до сих пор не может достроить особняк

Ирина Лебедева

Николай Басков уже несколько лет не может завершить строительство и обустройство своего особняка. Дело в том, что таможня не пропускала через границу стройматериалы, выбранные для дома, а потом задержала заказанную из Италии мебель. Об этом Басков рассказал журналистам НТВ.

Басков объяснил, почему до сих пор не может достроить особняк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все очень тяжело: большие задержки. Некоторые вещи арестовали и не везут их», — пожаловался певец.

Сам артист говорит, что загородный особняк ему нужен в первую очередь для занятий музыкой. В квартире в центре столицы, где он живет сейчас, соседи постоянно жалуются на шум.

«У меня в Москве небольшой дом, небольшое количество соседей живут там всего лишь, пять этажей. А они мне говорят, до какого времени мне можно петь! Это впервые такое в моей жизни. Иногда мне намекают, что я все-таки громогласно очень оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом», - рассказал Басков.

Ранее Басков выразил поддержку героическим участникам СВО, пожелав им победы, а также признался, что не считает важным мнение тех артистов, которые покинули Россию.

Шоу-бизнес,Николай Басков,
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