Любовный гороскоп на 25 апреля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ В этот вторник вы можете в очередной раз наступить на уже знакомые грабли. Звезды говорят, в ваших силах избежать скандала с избранником. Достаточно покопаться в памяти, чтобы принять верное решение. ТЕЛЬЦЫ В этот день вторая половинка может уберечь вас от совершения ошибки. Правда, лишь в том случае, если вы будете ее слушать беспрекословно, говорят звезды. И советуют вам 25 апреля настроиться на покорность. БЛИЗНЕЦЫ Если любимый человек будет не в духе, не пытайтесь его развеселить. В этот вторник ваши слова и действия должны быть направлены исключительно на созидание, а не на развлечение, говорят звезды. РАКИ Если вы находитесь в поисках пары, то в этот вторник впопыхах можете сделать ошибочную ставку, говорят звезды. Помните, кто людей смешит? ЛЬВЫ Если любимый человек в этот день будет ждать вашей реакции, будьте предельно честны, советуют звезды. Очень скоро вам самому может потребоваться аналогичная откровенность. ДЕВЫ В этот вторник вы должны будете соблюдать тактичность в отношении второй половинки. Особенно в присутствии посторонних. Если хотите пошутить над ней, делайте это наедине. ВЕСЫ Если любимый человек попросит вас о чем-то, выполните его просьбу, призывают звезды. И предупреждают: 24 апреля рядом с ним может находиться немало желающих оказаться на вашем месте. СКОРПИОНЫ Возможно, вам придется отстаивать свою честь в этот вторник. Звезды призывают вас долго не раскачиваться, если рядом окажутся недруги. СТРЕЛЬЦЫ Если вторая половинка будет настроена на конфликт, постарайтесь ему воспрепятствовать. Звезды говорят, в ваших силах будет как сохранить отношения, так и окончательно их разрушить. КОЗЕРОГИ Если вам что-то надо от партнера, не пытайтесь взять это силой. Звезды говорят, 25 апреля пряник будет работать куда более эффективно, чем кнут. ВОДОЛЕИ Если вы находитесь в поисках пары, 25 апреля должны посмотреть правде в глаза и раз и навсегда отказаться от какой-то партии, которую вы ошибочно приняли за перспективную. РЫБЫ В этот день вы должны будете читать между строк, говорят звезды. И предупреждают: если будете воспринимать слова избранника буквально, можете сделать неверный вывод. Фото: unsplash.com