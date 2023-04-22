Волкова высказалась об обвинениях брата в двойном убийстве

Екатерина Волкова, актриса театра, и кино, хорошо знакомая публике по роли Веры в комедийном сериале «Воронины», высказалась о ситуации со своим младшим братом Леонидом.

Брата актрисы в США обвиняют в двойном убийстве соотечественников - 28-летнего Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина, которых местная пресса окрестила гей-парой.

По версии следствия, они помогали Волкову снимать жилье, а когда у брата актрисы закончились деньги, то выставили его на улицу.

Как пишет портал slovodel.com, камеры наблюдения показали, что Леонид был последним, кто заходил в их дом. Затем две недели они числились пропавшими без вести, пока расчлененные тела не были обнаружены в контейнерах на одном из складов. Также кто-то использовал кредитки жертв, накупив, в том числе, дорогую электронику.

Обратившись к подписчикам в социальной сети, актриса подтвердила, что речь идет именно о ее брате. Волкова подчеркнула, что уверена в невиновности родственника. Адвокат Леонида настаивает, что в деле слишком много белых пятен...

«Мы не обладаем большей информацией, чем вы, и пытаемся разобраться во всем произошедшем. Тем не менее мы не сомневаемся в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата», — написала Екатерина.