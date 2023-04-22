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1 час назад

Яна Рудковская посоветовала Иосифу Пригожину ходить в парике

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале прокомментировала фото, на котором похудевший Иосиф Пригожин позирует с темными волосами на голове. Снимок был сделан на съемках шоу «Звезды сошлись» и опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певца Прохора Шаляпина.

Яна Рудковская посоветовала Иосифу Пригожину ходить в парике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Взгляды дам на этой неделе мечутся между Филиппом [Киркоровым] и Иосифом [Пригожиным]. Первый демонстрирует великолепное тело, а второй — примеряет новый образ. Я позвонила Йосе и спросила [про волосы]: говорит, что это парик. Я бы на его месте не снимала его ни днем, ни ночью. Минус 20 лет и модный ныне вайб девяностых. Ставлю пять!» — написала Рудковская.

shalyapin_official/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сам Пригожин публично не распространялся о своем новом имидже. В комментариях к публикации у Шаляпина пользователи отметили, что продюсер сильно похудел. Кто-то предположил, что Пригожин мог нарастить себе волосы, а другие вовсе пошутили, что вместо него на шоу пришел его двойник.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Иосиф Пригожин,Яна Рудковская,
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