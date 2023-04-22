Яна Рудковская посоветовала Иосифу Пригожину ходить в парике

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале прокомментировала фото, на котором похудевший Иосиф Пригожин позирует с темными волосами на голове. Снимок был сделан на съемках шоу «Звезды сошлись» и опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певца Прохора Шаляпина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Взгляды дам на этой неделе мечутся между Филиппом [Киркоровым] и Иосифом [Пригожиным]. Первый демонстрирует великолепное тело, а второй — примеряет новый образ. Я позвонила Йосе и спросила [про волосы]: говорит, что это парик. Я бы на его месте не снимала его ни днем, ни ночью. Минус 20 лет и модный ныне вайб девяностых. Ставлю пять!» — написала Рудковская.

shalyapin_official/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)