Клава Кока объяснила свой отъезд в Париж
Клава Кока собралась работать над «большой песней». Для того, чтобы осуществить эту задачу, певица улетела в столицу Франции. Об этом она сообщила своим поклонникам в микроблоге.
Как пишет moslenta, Клава хочет создать в Париже несколько коллабораций.
«В Париж я прилетела за вдохновением. Немножко исписалась в Москве, там очень много суеты. А здесь много вдохновения, оно в людях, в красивых улочках, в уюте, в атмосфере… Здесь я работаю с международной музыкальной командой, чтобы нащупать некоторое свежее звучание. Здесь грех не написать большую песню», - поделилась планами звезда.
Фанаты знали и любили Клаву в образе улыбчивой блондинки — и вот, к удивлению подписчиков, девушка распрощалась с платиновыми прядями. В социальной сети Кока опубликовала видео из салона с подписью «Психанула! Прощай, блонд!». Девушка покрасила волосы в фиолетовый цвет.