Клава Кока объяснила свой отъезд в Париж

«В Париж я прилетела за вдохновением. Немножко исписалась в Москве, там очень много суеты. А здесь много вдохновения, оно в людях, в красивых улочках, в уюте, в атмосфере… Здесь я работаю с международной музыкальной командой, чтобы нащупать некоторое свежее звучание. Здесь грех не написать большую песню», - поделилась планами звезда.