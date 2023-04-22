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Клава Кока объяснила свой отъезд в Париж

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Клава Кока собралась работать над «большой песней». Для того, чтобы осуществить эту задачу, певица улетела в столицу Франции. Об этом она сообщила своим поклонникам в микроблоге.

Клава Кока объяснила свой отъезд в Париж
© РИА Новости

Как пишет moslenta, Клава хочет создать в Париже несколько коллабораций.

«В Париж я прилетела за вдохновением. Немножко исписалась в Москве, там очень много суеты. А здесь много вдохновения, оно в людях, в красивых улочках, в уюте, в атмосфере… Здесь я работаю с международной музыкальной командой, чтобы нащупать некоторое свежее звучание. Здесь грех не написать большую песню», - поделилась планами звезда.

Фанаты знали и любили Клаву в образе улыбчивой блондинки — и вот, к удивлению подписчиков, девушка распрощалась с платиновыми прядями. В социальной сети Кока опубликовала видео из салона с подписью «Психанула! Прощай, блонд!». Девушка покрасила волосы в фиолетовый цвет.

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