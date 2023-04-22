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Дакота сообщила о предстоящей свадьбе

Рита Дакота готовится к свадьбе с музыкантом Федором Белогаем. Певица в микроблоге рассказала поклонникам, каким видит будущее торжество, - пишет moslenta.

Дакота сообщила о предстоящей свадьбе
© РИА Новости

Дакота выложила видеоролик, запечатлевший процесс заполнения анкеты жениха и невесты на «Госуслугах». «Буду Белогайка!» — сказала она.

Артисты решили, что на их свадьбе не будет выкупа, тамады, арендованного лимузина с кольцами и большого количества дальних родственников, с которыми они не общаются.

«Будет свадьба, будет девичник, будут даже разобранные после Бали чемоданы», — посмеялась Дакота, объяснив, что сейчас они с Белогаем слишком сильно заняты.

Певица Рита Дакота и блогер Федор Белогай вместе уже больше двух лет. Пара планирует совместную жизнь, и новый ее этап начнется с покупки совместной квартиры. Об этом пишет СтарХит.

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