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Виктория Боня рассказала о пластической операции

Бывшая звезда реалити-шоу "ДОМ-2" Виктория Боня сообщила поклонникам об обращении к услугам пластической хирургии. Экс-участница "телестройки" утверждает, что впервые решилась на этот способ омоложения в 43 года.

Виктория Боня рассказала о пластической операции
© соцсети

В своем блоге Вика показала фото с черной эластичной повязкой на лице.

"Сейчас отек прошел… - заявила она. - Хочу сказать, что можете поздравить меня с моей первой пластической операцией".

Боня утверждает, что в таком виде гуляет по Дубаю, и ее при этом многие узнают. Знаменитая красавица обещала показать результат в середине следующей недели.

Ранее Виктория утверждала, что довольствуется фейсбилдингом, медитациями, здоровым питанием и косметологическими средствами. В одном из свежих интервью она заявила, что не считает себя той же красоткой, что и двадцать лет назад, однако и теперь ей вслед оглядываются и мужчины, и женщины.

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