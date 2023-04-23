Виктория Боня рассказала о пластической операции

Бывшая звезда реалити-шоу "ДОМ-2" Виктория Боня сообщила поклонникам об обращении к услугам пластической хирургии. Экс-участница "телестройки" утверждает, что впервые решилась на этот способ омоложения в 43 года.

Боня утверждает, что в таком виде гуляет по Дубаю, и ее при этом многие узнают. Знаменитая красавица обещала показать результат в середине следующей недели.

Ранее Виктория утверждала, что довольствуется фейсбилдингом, медитациями, здоровым питанием и косметологическими средствами. В одном из свежих интервью она заявила, что не считает себя той же красоткой, что и двадцать лет назад, однако и теперь ей вслед оглядываются и мужчины, и женщины.