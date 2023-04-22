Зверев рассказал, как его обманывают устроители вечеринок

«К нам однажды обратились из фонда, который занимается помощью бездомным животным, в частности, кошкам. А у меня была куча сертификатов на кошачью еду. Я этому фонду с удовольствием их предоставил. А, оказывается, они не работали, хотя с того момента, как мне их подарили, прошло всего несколько дней. Я с тех пор никакие сертификаты не беру!» - объяснил Сергей.