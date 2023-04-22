Зверев рассказал, как его обманывают устроители вечеринок
На днях Сергей Зверев был почетным гостем одной из светских вечеринок. Организаторы в присутствии журналистов вручили звездному стилисту пакеты с подарками. Однако не все презенты пришлись Сергею по душе, - пишет «Московский Комсомолец».
Так, поющего стилиста возмутил подаренный сертификат.
«А зачем он мне нужен? Они не работают!»- заявил он.
Зверев сообщил: организаторы вечеринок постоянно пытаются его обмануть.
«К нам однажды обратились из фонда, который занимается помощью бездомным животным, в частности, кошкам. А у меня была куча сертификатов на кошачью еду. Я этому фонду с удовольствием их предоставил. А, оказывается, они не работали, хотя с того момента, как мне их подарили, прошло всего несколько дней. Я с тех пор никакие сертификаты не беру!» - объяснил Сергей.
Многие и не догадывались, что в юные годы Сергей Зверев проходил службу в армии. Король гламура удивил подписчиков, опубликовав в личном блоге черно-белую фотографию, где он изображен в военной форме.