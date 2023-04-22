Дочь Глюкозы решила уйти из школы после 9-го класса

«Я, если честно, после 9-го класса ухожу работать. Но буду заниматься именно теми предметами, которые мне очень понадобятся. Хочется сесть и заняться финансовой грамотностью, чтобы понимать что-то минимальное про инвестиции. Потому что ЕГЭ я всегда смогу сдать, а нервы не восстанавливаются. Я уже очень устала, у меня много работы», — рассказала Лидия.