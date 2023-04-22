Дочь Глюкозы решила уйти из школы после 9-го класса
Лидия Чистякова, старшая дочь певицы Глюкозы, недавно выпустила свой первый сольный альбом. Девушка выступает также автором слов и музыки. и музыки к композициям. Теперь она всерьез собралась строить карьеру в шоу-бизнесе.
Лидия пришла с мамой и младшей сестрой Верой на премьеру мультфильма «Яга и книга заклинаний», где ответила на вопросы журналистов относительно своего видения будущего. Как оказалось, 15-летняя девушка собирается пожертвовать учебой в пользу музыкальной карьеры. Об этом информирует портал woman.ru.
«Я, если честно, после 9-го класса ухожу работать. Но буду заниматься именно теми предметами, которые мне очень понадобятся. Хочется сесть и заняться финансовой грамотностью, чтобы понимать что-то минимальное про инвестиции. Потому что ЕГЭ я всегда смогу сдать, а нервы не восстанавливаются. Я уже очень устала, у меня много работы», — рассказала Лидия.
Лидия дебютировала несколько лет назад с проектом LIDUS. Ранее ее исключали из школы за то, что она курила. Ионова не согласна с подобным решением, так как ее дочь примеряла на себя пагубную привычку не одна, а в компании, но крайние меры приняли все-таки в отношении нее из-за имиджа бунтарки.