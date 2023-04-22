Бородина пожаловалась на бывшего супруга

«Я не хочу говорить про первого мужа, он меня об этом попросил буквально недавно, потому что мы пытались наладить общение. Мы не расстались врагами. Я приняла решение развестись, у нас разные представления о жизни. Ни одной секунды я об этом не жалела, единственное, за что я переживала, что у него нет общения с ребенком. Сейчас Юрий не в России, я не знаю, где он и что с ним. Общения у Маруси с ним никакого нет», — рассказала телеведущая.