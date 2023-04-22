Бородина пожаловалась на бывшего супруга
Ксения Бородина была замужем дважды. От первого супруга Юрия Будагова звезда «ДОМа-2» родила дочь Марию. Про Юрия Ксения рассказывает редко, объясняя это взаимной договоренностью. Как пишет СтарХит, бывший муж совсем не поддерживает связь с родной дочерью.
«Я не хочу говорить про первого мужа, он меня об этом попросил буквально недавно, потому что мы пытались наладить общение. Мы не расстались врагами. Я приняла решение развестись, у нас разные представления о жизни. Ни одной секунды я об этом не жалела, единственное, за что я переживала, что у него нет общения с ребенком. Сейчас Юрий не в России, я не знаю, где он и что с ним. Общения у Маруси с ним никакого нет», — рассказала телеведущая.
Ксения Бородина не скрывает, что много зарабатывает и много тратит. Она любит баловать своих дочерей и обеспечивать им комфорт в том числе и во время поездок в школу. На днях телезвезда купила девочкам новый микроавтобус.