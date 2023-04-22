$81.49-0.1389.35-0.11

Гагарина пожаловалась на нехватку времени на общение с детьми

Полина Гагарина так перегружена работой, что у нее почти не остается времени на общение с детьми. Артистка в эфире шоу «Голос» на Первом канале призналась, что это ее очень огорчает.

Гагарина пожаловалась на нехватку времени на общение с детьми
© РИА Новости

Разговор на эту тему зашел после песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли. Полина сообщила, что только недавно посмотрела фильм «Элвис», рассказывающий о тяжелой судьбе легендарного музыканта. По словам Гагариной, у артистов часто не хватает времени на детей и личную жизнь, - пишет портал slovodel.com.

У певицы двоих детей. Когда она уходит из дома, то объясняет им, что ее ждут на работе. И, по словам певицы, получается так, что есть кто-то важнее, чем собственный ребенок.

Ранее Полина Гагарина в новом выпуске шоу «Неформат» рассказала, как на одном из концертов с ней произошла ужасная история —во время исполнения песни она неловко взмахнула микрофоном и расколола себе зуб.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий