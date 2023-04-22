Гагарина пожаловалась на нехватку времени на общение с детьми

Полина Гагарина так перегружена работой, что у нее почти не остается времени на общение с детьми. Артистка в эфире шоу «Голос» на Первом канале призналась, что это ее очень огорчает.

Разговор на эту тему зашел после песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли. Полина сообщила, что только недавно посмотрела фильм «Элвис», рассказывающий о тяжелой судьбе легендарного музыканта. По словам Гагариной, у артистов часто не хватает времени на детей и личную жизнь, - пишет портал slovodel.com.

У певицы двоих детей. Когда она уходит из дома, то объясняет им, что ее ждут на работе. И, по словам певицы, получается так, что есть кто-то важнее, чем собственный ребенок.