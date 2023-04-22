Стало известно о состоянии госпитализированного в рехаб Паши Техника

О состоянии рэпера Паши Техника, госпитализированного в рехаб, рассказала его бывшая жена Ева Карицкая в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она опубликовала фото из кафе со своим экс-супругом и сообщила, что их отпустили на прогулку.

«Паша еще не вышел. У нас сегодня была семейная сессия, разговор с психологом. Ему нельзя пользоваться телефоном, ни с кем созваниваться и общаться. Точнее, он может это делать, но не хочет», — рассказала Карицкая.

По словам блогерши, лечение Техника проходит продуктивно. Она рассказала, что рэпер «проникся» программой реабилитации для зависимых «12 шагов» и начал жалеть о потраченном на наркотики времени. Карицкая также сообщила, что экс-супруг попросил у нее прощения.