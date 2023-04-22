Высказывания Вайкуле требуют проверить по статье «Реабилитация нацизма»
Общественное движение «Зов народа» требует привлечь латвийскую певицу Лайму Вайкуле по статье «Реабилитация нацизма»и запретить ей въезд в Россию. Об этом пишет life.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.
Ранее Вайкуле заявила, что не понимает людей, которые считают святыней мемориалы павших в Великой Отечественной войне. По ее словам, это просто памятники, а не места захоронения, и они «не имеют художественной ценности».
Дмитрий Гусев, депутат Госдумы, прокомментировал ситуацию.
«Почему именно сейчас человек на склоне своих лет, на склоне своих дней начал высказываться именно вот так? Да потому, что хочет выслужиться перед новыми господами — вот и вся история", — резюмировал Гусев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что слова певицы Лаймы Вайкуле о необходимости сносить памятники советским солдатам являются глупостью. Об этом она написала в Teлеграм-канале. Захарова считает, что Вайкуле «пошла на новый рекорд неадеквата».