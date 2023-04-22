Супруга Диброва пожаловалась на неприятности

Семью Дмитрия Диброва, как пишут СМИ, одолевают проблемы. Они со скандалом расстались с водителем и домработницей. Дмитрий попал в ДТП, виновником которого был сам. И более того, у телеведущего начались неприятности на работе.

Полина Диброва узнала из прессы, что шоу «Кто хочет стать миллионером» будет выходить на экраны в новом формате и с новой ведущей. Дмитрию об этом не сообщили, - рассказывают 7days.ru.

«Беда не приходит одна. Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Мы не были в курсе. У меня чашка выпала из рук. Неожиданный поворот, но что делать. Делюсь с вами», - пожаловалась Полина.

Полина сообщила, что пока не понимает, как дальше пойдет их жизнь.

«Чтобы вы понимали, это не просто программа, Дмитрий штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать… Страшно загадывать», - написала она.