$81.49-0.1389.35-0.11
53 минуты назад

Лепс заявил об отказе от спиртного

Ирина Лебедева

Блогер Ольга Нечаева, известная публике под псевдонимом Акуна Матата, отметила день рождения. В подмосковном ресторане для гостей пели Леонид Агутин, Николай Басков и Григорий Лепс. Об этом пишет портал super.ru.

Лепс заявил об отказе от спиртного
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С Лепсом, как обычно, не обошлось без небольшой провокации. Артисту прямо во время выступления подали стакан виски. Певец демонстративно понюхал напиток, вернул его обратно и заявил:

«Я в завязке, перешел на тяжелые наркотики».

Ранее Григорий Лепс раскрыл ценник на свои выступления на корпоративе. В рамках шоу «Ты не поверишь!» передачи артист рассекретил сумму, которую он получает за выступление.

Как отмечает звездный исполнитель, его концерт стоит «недорого».

«Десять миллионов рублей – и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Водки выпью и устрою вам праздник», - заявил известный артист.

Лепс отметил, что готов выступать на любых торжественных мероприятиях, будь то свадьбы, юбилей или дни рождения.

Шоу-бизнес,Ольга Нечаева,Григорий Лепс,Леонид Агутин,Николай Басков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий