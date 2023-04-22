Лепс заявил об отказе от спиртного

Блогер Ольга Нечаева, известная публике под псевдонимом Акуна Матата, отметила день рождения. В подмосковном ресторане для гостей пели Леонид Агутин, Николай Басков и Григорий Лепс. Об этом пишет портал super.ru.
С Лепсом, как обычно, не обошлось без небольшой провокации. Артисту прямо во время выступления подали стакан виски. Певец демонстративно понюхал напиток, вернул его обратно и заявил:
«Я в завязке, перешел на тяжелые наркотики».
Ранее Григорий Лепс раскрыл ценник на свои выступления на корпоративе. В рамках шоу «Ты не поверишь!» передачи артист рассекретил сумму, которую он получает за выступление.
Как отмечает звездный исполнитель, его концерт стоит «недорого».
«Десять миллионов рублей – и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Водки выпью и устрою вам праздник», - заявил известный артист.
Лепс отметил, что готов выступать на любых торжественных мероприятиях, будь то свадьбы, юбилей или дни рождения.