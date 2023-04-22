Гузеева рассказала, где хотела бы жить

Лариса Гузеева с дочерью Ольгой уехала отдыхать. В микроблоге телеведущая сообщила подписчикам, что на этот раз они отправились в Словакию и выложила фотоотчет.
«У меня выдалось три свободных дня, и я с Лелькой путешествую. Мы сейчас в маленьком городочке в Словакии. Посмотрите, вот так живут люди. Вот это их двор», — рассказала Гузеева и показала местные дома.
Актриса настолько впечатлилась местными красотами, что «примерила» на себя сельскую жизнь, - пишет 5 Канал.
«Мы сейчас с Лелькой мечтаем, чтобы вот так жить, в какой-нибудь деревне. Главное, мне нравится, это ручеек на территории их дома», — восхищенно сказала она.
Звезду Первого канала не впервые заподозрили в эмиграции, однако Гузеева такие слухи опровергает. К примеру, в феврале некоторое время телеведущая провела в Израиле, но вернулась в РФ.