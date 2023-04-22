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Актриса Юлия Пересильд попросила космонавтов перестать ее травить

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Актриса Юлия Пересильд в резкой форме выразила свою позицию относительно критики со стороны космонавтов в связи с ее участием в съемках фильма «Вызов». Актриса заявила, что не будет претендовать на звание Героя России и не подает никаких документов на этот счет.

Юлия Пересильд ответила на травлю космонавтов
© Вечерняя Москва

Она отметила, что просто счастлива, что сумела ответственно выполнить свой долг и подготовиться за 3,5 месяца, чтобы взлететь на орбиту и сделать все необходимое для создания хорошего кино. При этом она призвала космонавтов остановить травлю в ее адрес, считая, что несправедливо обвинять женщину во всех смертных грехах.

— Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания. Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за 3,5 месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось, — написала актриса в одной из своих социальных сетей.

Тем временем профессиональный космонавт Елена Серова связала присвоение звания Героя России актрисе Юлии Пересильд с обесцениванием подвига настоящих космонавтов. Однако мнение космонавтов о возможном присвоении данного звания актрисе расходится с мнением Гильдии актеров кино России, которая считает подвигом решение Пересильд отправиться в космос на съемки фильма.

20 апреля состоится долгожданная премьера фильма «Вызов» — первого в мире кино, снятого на борту Международной космической станции. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.

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