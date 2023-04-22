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Уехавший из России внук Пугачевой похвастался знакомством с Майком Тайсоном

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков покинул Россию и пытается наладить быт в США. В социальных сетях музыкант делится с подписчиками новостями из личной жизни.

Уехавший из России внук Пугачевой похвастался знакомством с Майком Тайсоном
© globallookpress.com

Так, солист группы MULTIVERSE решил похвастаться, что завел новое знакомство в Соединенных Штатах. Никита опубликовал в Telegram-канале снимок, на котором обнимает легендарного американского боксера Майка Тайсона и его сына Амира.

«До сих пор не верится», — прокомментировал фотографию Пресняков.

Внук Примадонны эмигрировал в Соединенные Штаты осенью прошлого года. На новом месте он пробует себя на режиссерском поприще. Встреча с Тайсоном тоже прошла в профессиональной плоскости — Никита снимал интервью, которое Амир брал у звездного отца. Пресняков признался, что процесс был волнительным, но все прошло удачно.

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