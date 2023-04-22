Уехавший из России внук Пугачевой похвастался знакомством с Майком Тайсоном

Внук Аллы Пугачевой , Никита Пресняков покинул Россию и пытается наладить быт в США . В социальных сетях музыкант делится с подписчиками новостями из личной жизни.

Так, солист группы MULTIVERSE решил похвастаться, что завел новое знакомство в Соединенных Штатах. Никита опубликовал в Telegram-канале снимок, на котором обнимает легендарного американского боксера Майка Тайсона и его сына Амира.

Внук Примадонны эмигрировал в Соединенные Штаты осенью прошлого года. На новом месте он пробует себя на режиссерском поприще. Встреча с Тайсоном тоже прошла в профессиональной плоскости — Никита снимал интервью, которое Амир брал у звездного отца. Пресняков признался, что процесс был волнительным, но все прошло удачно.